L’Altamura pesca dalla Serie C: ufficiale l’arrivo di Massimo D’Angelo

𝗠𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗗’𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼𝗔𝗹𝘁𝗮𝗺𝘂𝗿𝗮. Dopo quella di Loiodice , arriva anche l’ufficialità di un altro innesto offensivo. Il trequartista abruzzese classe 1990 arriva dal Picerno, dove ha disputato gli ultimi tre campionati di Serie C, collezionando 79 presenze e siglando 6 reti. In passato ha disputato altri 3 campionati fra i professionisti nella Fermana . Una pedina fortemente voluta da mister Giacomarro, con il quale lo stesso D’Angelo ha condiviso proprio in Basilicata l’esperienza fra i professionisti.