Barletta Calcio, Loiodice all’Altamura: ore di attesa per il mercato

BARLETTA – Nicola Loiodice è ufficialmente un calciatore dell’Altamura. Con l’annuncio dei murgiani di mercoledì sera, il Barletta dice definitivamente addio all’esterno barese, che chiude una lunga trattativa attenzionata da entrambe le dirigenze. I biancorossi potrebbero salutare anche Riccardo Lattanzio, sempre con destinazione Altamura, dopo che le ultime valutazioni di Dimiccoli avrebbero portato ad altri profili per l’attacco, nonostante la punta andriese si fosse precedentemente interfacciata con Luigi Pavarese per trattare la riconferma.

Barletta che, per quel che riguarda i rinnovi, sonderà in queste ore anche le posizioni di Carlo Vicedomini e Vito Lavopa. Dario Colapinto, procuratore dei due calciatori, incontrerà Pavarese per discutere del futuro dei suoi assistiti. Esperienze pregresse per il playmaker salentino, che ha avuto il direttore tecnico a Lanciano nella vecchia C1. Il Gallipoli, però, attende alla finestra.

Decisamente discusso anche il rinnovo di Andrea Petta, su cui è ancora forte la pressione del Trapani. I granata, che nei giorni scorsi hanno formulato un’offerta importante al difensore siciliano, attendono il suo rientro in Italia per chiudere l’accordo. Il centrale biancorosso, cercato anche dal Casarano, attende però di capire se il Barletta vorrà e riuscirà a trattenerlo al Puttilli.

Sul fronte dei nuovi acquisti, vige ancora il massimo riserbo: tanti i sondaggi per l’attacco, ma si valutano anche alcuni profili in uscita da Altamura. Tra questi non ci sarebbe Sosa, destinato al Cerignola in Serie C. Non si escludono nomi a sorpresa nel weekend: Dimiccoli sarà a Barletta giovedì pomeriggio, ma soltanto per le ore dello stage del settore giovanile. Attesa per un briefing di mercato con Pavarese e Ginestra, ma anche per l’iscrizione al campionato, che dovrebbe essere formalizzata in queste ore.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp