Scuola via Morelli a Barletta, il 19 luglio via al cantiere

BARLETTA – Risolto dopo 15 anni il contenzioso per la scuola in via Morelli a Barletta. Giovedì mattina il sopralluogo tecnico congiunto di amministrazione comunale e Matarrese Costruzioni, che si occuperà della manutenzione del discusso plesso scolastico della città. Cantiere al via il 19 luglio.

Attesa sia per gli studenti che potranno usufruire della scuola, sia per le attività commerciali che vedono nel nuovo istituto un ulteriore rilancio della periferia cittadina. Spese e tempistiche già fissate.

