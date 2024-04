Lecce, tra le vie del centro una famiglia di falchi grillai

Lecce – Non solo guglie, putti e figure mitologiche, tra le meraviglie che le vie barocche che il centro storico di Lecce cela gelosamente, ora anche una famiglia di falchi grillai, estremamente rari da queste parti, immortalati dall’obiettivo del birdwatcher Filippo Montinari. Un convivenza con l’uomo e gli altri volatili estremamente delicata che richiede profondo rispetto per la natura e per i suoi elementi.

