Il luogotenente, Francesco Langiano, ha ricevuto dal colonnello, Massimiliano Galasso, la medaglia Mauriziana, con la quale conclude l’esperienza di comandante nella sua carriera militare. Il luogotenente in congedo, Langiano, ha rivestito il ruolo di comandante della sezione di polizia giudiziaria per la Procura della repubblica di Trani, figura fondamentale e punto di unione tra i Pubblici ministeri e l’Arma dei carabinieri. Tra gli episodi da ricordare uno ha toccato particolarmente il comandante Bat, Galasso: mentre sua moglie si trovava in ospedale per dare alla luce il secondogenito, il militare salvava la vita ad un signore che aveva intenzione di buttarsi dal cornicione di una finestra per porre fine alla sua vita. Conclusasi la sua carriera nel dicembre 2019 è arrivata la proclamazione del grado di Sottotenente della Riserva di complemento da parte del comando provinciale dei carabinieri Bat.

