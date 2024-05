Volley B1/F, PPV Fasano: col Messina si chiude stagione regolare

Ultimo atto per la Pantaleo Podio Volley Fasano della regular season di questo primo campionato di Serie B1 girone E. A chiudere questa grande stagione, al Salvemini di Fasano arriva il Farmacia Schultze Santa Teresa Messina.

Gara insignificante ai fini della classifica visto che il roster siciliano è ormai salvo da diverse giornate, ma lontano dalla zona promozione, mentre le fasanesi sono matematicamente terze e già proiettate ai prossimi play off promozione per l’accesso alla serie A2.

Match importante ai fini tecnico-tattici per le gialloblù di coach Paolo Totero, contro una delle migliori formazioni di questo girone E costruita per un campionato di vertice così come dimostrato nel girone di andata. Un buon cammino bruscamente interrotto proprio dalla Pantaleo Podio Fasano che nella gara di andata si impose in quel di Messina (1-3) dando il via a una lunghissima striscia di vittorie, ben 12 consecutive, che ha portato il roster fasanese alla conquista della terza posizione in classifica. Roster siciliano allenato da Alessandro Prestipino, che tra le proprie file può vantare giocatrici del calibro di Geraldina Quiligotti e Marcela Nielsen.

“Siamo pronte e cariche per questa ultima gara del campionato – afferma Chiara Albano -. In questo periodo stiamo cercando di recuperare energie e forma atletica in vista dei prossimi playoff. Questo match col Messina sarà utilissima per mantenere alto il ritmo gara e testare alcune soluzioni tattiche in vista della prima gara playoff. Aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni che con il loro calore riescono a spingerci sempre più avanti”.

Appuntamento quindi per sabato 11 maggio alle ore 17 presso il palestrone Salvemini di Fasano. Gara arbitrata dai signori Gennaro Galano e Dario De Martino.

