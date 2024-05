Volley C/F, Dinamo Molfetta: ‘Chiudiamo in bellezza’

Provare a chiudere la stagione nel migliore dei modi, dando delle ultime soddisfazioni a sostenitori e società. Questo il sostanziale obiettivo che coach Michele Drago nell’ultimo dopo partita aveva posto in vista degli ultimi due impegni della stagione.

La Dinamo CAB Molfetta tenterà di centrarli, provando a congedarsi nel migliore dei modi, pur sapendo che non sarà facile nelle ultime due sfide contro due formazioni di un certo calibro. Il prossimo match metterà di fronte le ragazze di coach Drago all’ASEM Volley Bari allenate da coach Girgenti. Sfida che si terrà al Pala Poli sabato 11 maggio alle ore 19.

La Dinamo, seppure a fine stagione, dovrà provare a ritrovare quella mentalità vincente che le ha permesso di disputare una buona regular season, ma soprattutto dovrà provare a ritrovare quello spirito di gruppo che l’ha sempre contraddistinta.

Il bilancio contro l’ASEM Volley pende nettamente verso le baresi: su tre partite disputare in questa stagione 2023/2024 sono tre le vittorie ottenute dalle ragazze di coach Girgenti contro quelle della Dinamo. Spezzare questa striscia negativa potrebbe essere una delle motivazioni in più per le ragazze in maglia arancio.

Per quello che riguarda i ragazzi della Serie D Dinamo, quella di domenica 12 maggio alle ore 18 presso la Palestrina del Pala Poli, diviene già una partita da dentro o fuori. Dopo la sconfitta rimediata in Gara1 dei playout contro la Visionottica Ramundo Nardò, i ragazzi di coach Cavaliere sono chiamati all’immediata reazione in Gara2.

«In settimana abbiamo lavorato in palestra su quelle disattenzioni ed ingenuità che hanno contraddistinto Gara1 – ha affermato il coach – per riuscire a portare alla “bella” questa sfida di playout. Il risultato della scorsa settimana – ha proseguito – è abbastanza bugiardo perché farebbe pensare ad una sconfitta netta, figlia di un divario tecnico tra le due formazioni. In realtà non è così perché in campo si è rivista una compagine molfettese combattiva e determinata».

