Intensa scossa di terremoto in Campania alle 19.51

TERREMOTO ALLE 19.51 IN CAMPANIA

Un’enorme attività sismica si è manifestata ai Campi Flegrei. La prima intensa vibrazione tellurica è stata registrata alle 19.51 e si è avvertita in tutta Napoli. L’epicentro del movimento tellurico è stato individuato nella zona dei Campi Flegrei, a una profondità di circa un chilometro. La scossa è stata chiaramente avvertita non solo nell’area flegrea, ma anche nel centro di Napoli e in molti quartieri circostanti. Successivamente si sono verificate almeno altre tre scosse di minore intensità

