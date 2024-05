Taranto, A fuoco un nastro trasportatore nell’ex Ilva

TARANTO – Un nastro trasportatore sarebbe andato a fuoco, all’interno dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Si tratterebbe di un nastro trasportatore che smista il fossile dall’aerea del porto alle batterie coke. Non si registrerebbero, fortunatamente, danni a persone. Ignote, al momento, le cause dell’accaduto.

