Giunge alla XXIII edizione “Progetto Studio” BCC Leverano

Leverano (LE) – Ben 23 anni, primi in Italia tra le Banche di Credito Cooperativo a indire borse di studio e finanziamenti per progetti culturali, la BCC di Leverano del Presidente Lorenzo Zecca ha tenuta la manifestazione conclusiva di Progetto Studio in una sala assembleare gremita.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author