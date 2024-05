Taranto, rubano in due supermercati: arrestati

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 49 anni e una donna di 34 per rapina impropria. La coppia è stata bloccata dagli addetti alla sicurezza di un supermercato mentre cercava di uscire senza pagare dei generi alimentari. Dopo un breve tentativo di fuga, sono stati bloccati e portati negli uffici del supermercato dove hanno restituito la refurtiva.

Tuttavia, approfittando di un momento di distrazione, la coppia è riuscita a scappare, dando il via a una caccia all’uomo. Poco dopo, gli agenti sono stati chiamati per un altro furto in un supermercato diverso, dove la stessa coppia è stata identificata come responsabile.

Nel tentativo di sfuggire al controllo, i due avrebbero anche aggredito la responsabile del negozio, ma la situazione è stata risolta senza ulteriori incidenti e la coppia è stata arrestata.

Durante la perquisizione sono stati recuperati i prodotti rubati dal supermercato, del valore di circa 100 euro. Inoltre, un passante ha riconosciuto i due come autori di un furto avvenuto alcuni giorni prima in un negozio di ottica.

Con un lungo elenco di precedenti penali legati a reati contro il patrimonio, l’uomo e la donna sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del processo.

