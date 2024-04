Volley B1/F, PPV Fasano Fasano sbanca Marsala e vola ai playoff

Si riscrive la storia per la Pantaleo Podio Volley Fasano, che alla sua prima partecipazione nel campionato di Serie B1 centra la qualificazione ai playoff promozione.

Un successo a lungo inseguito e ottenuto grazie anche all’undicesima vittoria consecutiva maturata in questo girone di ritorno. Match decisivo quello giocato a Marsala, contro l’unica pretendente rimasta per la disputa degli spareggi promozione. Una vittoria strepitosa messa a segno da Valentina Barbolini e compagne, che nonostante le precarie condizioni di salute di alcune atlete sono riuscite a raggiungere un traguardo a dir poco storico.

“Siamo matricole di questa categoria, con un allenatore al suo secondo anno da prima guida e un direttore sportivo donna. Nessuno ci ha dato credito, ma abbiamo costruito una squadra che è una macchina vincente e l’abbiamo dimostrato vincendo e raggiungendo l’obiettivo da noi prefissato. Le ragazze sono state eccezionali portando a casa il primo obbiettivo con due giornate di anticipo sulla fine della regular season. Ora ci godiamo qualche giorno di meritato riposo in attesa di disputare le ultime due giornate di questo campionato che ci daranno l’occasione di prepararci al meglio per i playoff promozione”.

La partenza del match vede le fasanesi al quanto contratte anche in virtù di una settimana di lavoro abbastanza difficile. Un primo set, che nonostante l’equilibrio delle prime battute, si chiude a favore delle siciliane. Un punto che probabilmente illude le padrone di casa che alla ripresa del gioco subiscono la veemente reazione delle ragazze di coach Paolo Totero che pareggiano immediatamente i conti. Di li in poi la gara volge esclusivamente a favore delle gialloblù del presidente Renzo Abeteche con altri due set a dir poco esemplari incassano i tre punti in palio di una vittoria che scrive una nuova pagina della storia del club fasanese.

“Semplicemente superlative è l’unico aggettivo che posso attribuire alle mie ragazze che per l’undicesima volta consecutiva hanno portato a casa una vittoria fantastica”, afferma coach Paolo Totero.

Gesancom Marsala-Pantaleo Podio volley Fasano 1-3 (25-21, 18-25, 18-25, 20-25)

Gesancom Marsala: Varaldo 13, Caserta 11, Modena 1, Bergese, Norgini, Gasparroni 1, Sturniolo 2, Grippo, Galiero 13, Silotto 10, Morciano 3. All. Campisi.

Pantaleo Podio Volley Fasano: Antonaci 7,Di Diego, Mollica, Fatticcioni, Negro 3, Marsengo 9, Albano, Rizzo, Barbolini 14, Morabito, Martilotti 20, Pisano, Soleti 10. All. Totero.

Arbitri: Andrea Bonzanni e Clarissa Cassone.

