Volley B1/F, PPV Fasano a Marsala per puntare al terzo posto

Comincia da Marsala il rush finale di questo girone di ritorno per le ragazze della Pantaleo Podio Volley Fasano, che vogliono conquistare la terza posizione in classifica che varrebbe l’accesso ai playoff promozione.

Gara importantissima, in tal senso proprio con la Gesancom Marsala, diretta concorrente per quell’ultimo posto al sole: solo una settimana fa, in quel di Teramo, le siciliane hanno subito una sonora quanto sorprendente sconfitta. Risultato che ha rilanciato in classifica le gialloblù di coach Paolo Totero, ora a cinque punti proprio sulla formazione siciliana.

“Andare a giocare a Marsala è molto complicato – afferma Totero –. Andremo ad affrontare un roster molto forte, costruito per cercare la vittoria finale, ma che durante la stagione ha subito alti e bassi al pari di tutte le squadre di questo Girone E. Sappiamo che la loro sconfitta in quel di Teramo è solo un incidente di percorso e che nulla toglie al reale valore e al bel percorso che stanno cercando di portare a termine. Per quel che ci riguarda, la settimana si è svolta regolarmente con il recupero totale di tutto il roster in previsione di una partita che potrebbe essere decisiva per le prime posizioni della classifica. Tutto questo però non ci deve distrarre dall’obbiettivo finale, quello di disputare una gara al massimo delle nostre potenzialità come abbiamo fatto in questo girone di ritorno”.

Nella gara di andata, giocata al Salvemini di Fasano, le siciliane si imposero con un secco 3-0 al termine di uno dei peggiori match disputati dalle fasanesi. Il roster allenato da coach Francesco Campisi è formato da giocatrici di assoluto valore come Mariachiara Norgini, Simona Galiero, Barbara Varaldo, Alice Gasparroni e Giorgia Silotto.

Atlete di assoluto valore in grado di vincere contro qualsiasi avversario, tanto più se affrontate tra le mura di casa. Partita complicata quindi per Valentina Barbolini e compagne che dopo la passeggiata interna con il Crotone devono calarsi nelle difficoltà tecniche e logistiche di una gara complicatissima e decisiva per un finale di stagione che si preannuncia tutt’altro che facile.

La gara si disputerà sabato 27 aprile 2024 sul parquet del Palasport San Carlo di Marsala con inizio alle ore 17,30 e sarà diretta da Andrea Bonzanni e Clarissa Cassone.

