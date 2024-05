Tiziana Ronsisvalle nuova segretaria della SLC CGIL Taranto

E’ Tiziana Ronsisvalle, componente della segreteria confederale della CGIL di Taranto, la nuova segretaria generale della SLC CGIL, il sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori della comunicazione che per la prima volta nel territorio ionico si dota di una guida al femminile.

Il ruolo assunto, a scavalco con quello confederale, conferma l’attenzione della CGIL verso un settore in grande crescita, in cui il ruolo delle donne è in costante ascesa (dati Censis 2022 – ndr).

Ma Tiziana Ronsisvalle ci tiene a precisare “che le Madri costituenti, attiviste partigiane, consideravano valore la differenza. Riconoscimenti che dovremo essere in grado di mettere in atto perché il miglioramento delle condizioni di lavoro delle donne, delle mamme, è un fattore di crescita anche per gli uomini e viceversa”.

Parità di genere, ma non solo. Nell’agenda della nuova segretaria della SLC CGIL di Taranto, vi è un carnet di impegni e di report aperti.

“I settori dell’industria e dell’artigianato digitale, anche in virtù dell’avvento dell’intelligenza artificiale, quello delle telecomunicazioni, dell’emittenza, dell’editoria, i servizi postali, fino al delicato settore della produzione culturale ci impongono la responsabilità di agire sia sul fronte dell’emersione, sia sul fronte dei diritti non riconosciuti – spiega Tiziana Ronsisvalle – a cominciare dal territorio in cui operiamo dove spesso il lavoro nero o precario caratterizza settori importanti come quelli legati alla diffusione delle informazioni o il trattamento di dati sensibili”.

Tiziana Ronsisvalle succede alla guida della SLC CGIL di Taranto a Ferdinando Sorrenti a cui va tutto il ringraziamento dell’organizzazione per il lavoro svolto.

