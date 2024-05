A Taranto i medici per i ‘malati immaginari’ di fibromialgia

La fibromialgia è una sindrome di cui soffrono due milioni di italiani, il 3,5% della popolazione, spesso senza nemmeno saperlo, perché questa è la malattia “dai mille sintomi”!

Il paziente fibromialgico può avere diversi problemi, come il colon irritabile, la cistite interstiziale, la vulvodinia, l’offuscamento della vista e mille altri sintomi causati dagli impulsi errati che, a causa di questa patologia, il cervello invia al corpo.

Per questo la Fibromialgia è una delle patologie più difficili da individuare e da diagnosticare, tanto che molte persone che ne sono affette si sottopongono a numerose visite mediche e test con esito negativo, senza trovare così una risposta ai loro dolori: questa malattia, infatti, è soprattutto caratterizzata da una forma comune di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento

Nonostante sia una patologia altamente invalidante, purtroppo non si guarisce e necessita di un approccio multidisciplinare, non è ancora riconosciuta come tale dal Servizio Sanitario Nazionale che di fatto considera i pazienti come “malati immaginari”.

«Sabato 11 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, l’Apmarr, Associazione nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, organizza a Taranto un open day nel Centro Commerciale Porte dello Jonio di Nhood per informare e sensibilizzare i cittadini»: ad annunciarlo è la tarantina Cinzia Assalve, coordinatrice nazionale del gruppo Fibromialgia di Apmarr.

«In occasione dell’open day tutti i cittadini – ha poi spiegato Cinzia Assalve – potranno, senza bisogno di alcuna prenotazione, avere un consulto gratuito da medici specialistici (info 3920436748); assistiti da un infermiere, ci saranno a loro disposizione un neurologo, un reumatologo, un fisiatra, un biologo nutrizionista e uno psicologo. Naturalmente non effettueranno diagnosi, ma sensibilizzeranno la persona e, laddove ipotizzino la presenza della fibromialgia, consiglieranno di rivolgersi al medico curante».

L’iniziativa è organizzata da Apmarr in collaborazione con l’ASL Taranto e il Centro Commerciale “Porte dello Jonio di Nhood”, e gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, dell’Ordine dei Medici e dei Pediatri della provincia di Taranto, dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi Pugliese, dell’Ordine degli Infermieri, del Centro Servizi per il volontariato della provincia di Taranto, nonché del Comune e della Provincia di Taranto.

L’inaugurazione è prevista alle ore 10.00 di sabato 11 maggio alla presenza dei rappresentanti delle realtà che hanno dato vita alla manifestazione, tra gli altri il Direttore Generale e il Direttore Sanitario dell’ASL Taranto e il Presidente del Csv Taranto.

«Sinceramente noi la giornata mondiale della fibromialgia – ha poi commentato Cinzia Assalve – la celebriamo ogni giorno in tanti modi diversi, come persone, come pazienti e come volontari. Questa è però una occasione in più per tenere vivo l’interesse approfittando dell’attenzione mediatica che questa giornata porta con sé. Ogni anno rinnoviamo la speranza che si giunga presto a veder riconosciuto un diritto finora negato, il diritto alla salute, alla cura. Un diritto che nel nostro Paese dovrebbe essere acquisito già dalla nascita ma che, evidentemente, non lo è per tutti! Noi continueremo a batterci per questo e nel frattempo continueremo a sostenere in tutti i modi per noi possibili le persone che ne sono affette. L’Open Day è un esempio delle tante attività di supporto concreto che da anni proponiamo sul territorio e provo molta gratitudine per tutti i medici e i professionisti che aderiscono volontariamente alle nostre iniziative così come un ringraziamento va alle Istituzioni ed Enti locali che ci sostengono».

«Ospitare e organizzare attività significative come questa presso Porte dello Jonio di Nhood – ha commentato il Direttore Mauro Tatulli – è per noi motivo di grande soddisfazione, poiché ci avvicina sempre di più al cuore del territorio che ci impegniamo a sostenere ogni giorno. Le persone sono il fulcro di tutto ciò che facciamo. Il nostro obiettivo principale è generare un impatto positivo, offrendo ai nostri clienti l’opportunità di entrare in un luogo tradizionalmente dedicato allo shopping e trasformarlo in uno spazio dinamico in grado di generare valore per la comunità».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author