Crisi Taranto FC, Melucci: ‘Chiarezza, no strumentalizzazioni politiche’

L’amministrazione comunale di Taranto interviene sulle recenti difficoltà nei negoziati tra la proprietà del Taranto FC 1927 e il fondo anglo-americano Apex Capital Global, già in trattativa per l’acquisizione delle quote societarie del club rossoblù.

In una nota, il sindaco Melucci invita tutte le parti coinvolte a riferire con trasparenza sullo stato attuale delle trattative, sottolineando la necessità di evitare tensioni inutili o strumentalizzazioni politiche della vicenda.

“La pubblica amministrazione non può e non deve essere coinvolta in questioni commerciali tra privati. Ogni tentativo di politicizzare la questione, alimentando tensioni tra tifosi e cittadini, sarà formalmente diffidato. Il Comune si è limitato a fornire supporto tecnico in merito al futuro dello stadio comunale e alla gestione del territorio, sempre nell’esclusivo interesse della collettività”, afferma Melucci.

L’invito, dunque, è chiaro: mantenere un clima sereno e costruttivo, rispettando il lavoro delle istituzioni locali e la necessità di trasparenza verso la comunità.

