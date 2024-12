Foggia, Zauri: “Con il Picerno gara importante ma non determinante”

Il successo contro il Messina ha allungato la striscia di risultati utili consecutivi del Foggia. Dopo cinque gare senza sconfitte, i nerazzurri vogliono dare continuità a questo periodo positivo nel prossimo match, in programma domani alle 19:30 contro il Picerno. Queste le parole di Luciano Zauri, tecnico dei pugliesi, nel corso della conferenza stampa della vigilia: “Sarà una partita difficile contro una squadra che gioca bene ed è difficile da affrontare. Nutriamo grande rispetto per l’avversario, l’abbiamo preparata bene e ci faremo trovare pronti. Il Picerno è una squadra che è più avanti di noi, ha delle ottime idee e tanta qualità. Non possiamo fare nemmeno un mezzo passo indietro, abbiamo più fiducia e speriamo di esprimerci meglio rispetto alle scorse partite”.

Prova del nove: “La gara di domani sarà molto importante. Quando siamo arrivati c’erano delle difficoltà, ora ce ne sono altre ma non meno importanti. Siamo consapevoli di ciò che ci aspetta da qui alla fine. Non credo che la partita di domani sia determinante ma sicuramente sarà molto importante”.

Indisponibili: “Gli indisponibili sono Felicioli, Pazienza, Sarr e Santaniello. Quest’ultimo ha un problema muscolare, non credo sia grave ma ancora non è disponibile. Anche per Pazienza abbiamo scongiurato problemi peggiori. Felicioli e Sarr torneranno nel 2025. Il resto del gruppo è a disposizione. Murano e Camigliano stanno bene. Jacopo ha sentito un piccolo fastidio ma si è fermato in tempo, mentre il secondo ha accusato solo dei crampi”.

Gli infortuni: “Abbiamo avuto un piccolo problema con Murano ma è praticamente risolto. I ritmi elevati, le partite ravvicinate e le metodologie cambiate hanno portato più infortuni nel calcio ma i mezzi permettono di mettere più in risalto questo dato”.

Vicissitudini societarie delle altre squadre: “Noi possiamo incidere solo sul campo. Certo, siamo preoccupati perché rischieremo di essere penalizzati senza avere responsabilità. Aspettiamo di capire ciò che succederà a breve”.

Classifica: “Dobbiamo guardare solo dentro casa nostra, consapevoli delle nostre forze. Dobbiamo lavorare tutti insieme e quando si crea la giusta alchimia si possono prendere strade particolari. Sappiamo da dove siamo partiti ma siamo più consapevoli delle nostre risorse”.

Perina e De Lucia: “I portieri vanno elogiati, così come il resto della squadra. Hanno subìto delle critiche per degli errori ma deve esserci equilibrio. Non eravamo brocchi prima e non siamo fenomeni ora. De Lucia è un ottimo professionista e un portiere importante per noi, dunque va elogiato”.

Il Foggia di Zauri: “Dal punto di vista dell’atteggiamento, siamo molto vicini a ciò che voglio vedere. Abbiamo mostrato queste qualità fin da subito. La squadra può migliorare in tutti gli aspetti, la nostra idea è quella di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni tecniche e fisiche”.

La piazza: “Mi sono immerso in questa nuova città, sono contentissimo. Mi trovo benissimo, grazie ad un pizzico di fortuna stiamo ottenendo buoni risultati. Stiamo partecipando ad alcune iniziative, sono felice ma il calcio è la priorità”.

Il mercato: “Mi confronto quotidianamente con il direttore Leone. Se qualcuno dovesse chiedere la cessione, ci siederemo a tavolino per ascoltarlo. Da parte nostra, però, c’è la volontà di tenere tutti. Il gruppo è molto importante e ancora non abbiamo affrontato l’argomento mercato”.

La partita col Trapani di Capuano: “Credo che due giri siano sufficienti, altrimenti chi è senza squadra non allena mai. La norma lo permette e se fosse toccato a me lo avrei fatto, così come Capuano. A mio avviso non è giusto il regolamento ma non cambia nulla, è grazie a lui se sono qua e non posso fare altro che ringraziarlo”.

