Rocco Papaleo al Teatro Orfeo di Taranto con ‘Divertissment’

Rocco Papaleo arriva al Teatro Orfeo di Taranto con “Divertissment” sabato 11 maggio alle ore 21. Sul palco con l’attore ci sarà il pianista Arturo Valiante. Diretto dal regista Valter Lupo, che è anche coautore, lo spettacolo è una sorta di diario personale che raccoglie pensieri di giorni differenti da sfogliare a caso.

Rocco Papaleo: “Brevi annotazioni, rime lasciate a metà, parole che cercavano una musica, storielle divertenti o che tali mi appaiono nel rileggerle ora. Non è che un diario racchiuda una vita, di certo però, dentro, trovi cose che ti appartengono, e nel mio caso l’azzardo che su alcune di quelle pagine valesse la pena di farci orecchiette, per riaprirle ogni sera a chi ha voglia di ascoltare”.

Lo spettacolo è un viaggio attraverso i pensieri dell’artista, tra le pagine della sua mente, tra riflessioni e rime inaspettate, il tutto accompagnato dalla musica, compagna fedele di Rocco Papaleo.

L’attore, regista, sceneggiatore, showman, scrittore e sceneggiatore, nel 2011 ha ricevuto il premio come miglior colonna sonora al David di Donatello per il film Basilicata Coast To Coast. Dal 2010 al 2011 Rocco Papaleo ha vinto: David di Donatello (2011), Nastri d’Argento (2010).

Lo spettacolo rientra nella stagione 2023/2024 “Taranto, i più grandi passano da qui” del Teatro Orfeo. Partner ufficiali: Regione Puglia, Comune di Taranto, Programma Sviluppo, Teleperformance Italia e Immobiliare De Bartolomeo. Per informazioni, abbonamenti e biglietti: 099 4533590 – 3290779521 Online su: 2Tickets e TicketOne. www.teatrorfeo.it – info@teatrorfeo.it

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author