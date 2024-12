Born to be Kind: Fragagnano promuove la gentilezza tra i giovani

Fragagnano, in provincia di Taranto, diventa protagonista di un’iniziativa unica nel suo genere: una settimana dedicata alla riscoperta del valore della gentilezza, rivolta principalmente ai giovani. Dal 7 al 14 dicembre, 16 ragazzi provenienti da Turchia e Macedonia del Nord, accompagnati da quattro team leader, partecipano a una serie di attività con la comunità locale, grazie al progetto “Born to be Kind”, promosso dalla Pro Loco di Fragagnano.

Un percorso per promuovere empatia e inclusione

L’idea del progetto, che coinvolge ragazzi tra i 15 e i 18 anni, nasce da precedenti incontri organizzati dalla biblioteca di Fragagnano, durante i quali sono emersi disagi legati al contesto sociale e alle difficoltà di gestione delle emozioni. «Vogliamo riportare alla luce quei gesti di gentilezza che spesso dimentichiamo nella frenesia quotidiana», spiega Nunzia Digiacomo, presidente della Pro Loco. Durante gli incontri preparatori, con il supporto di docenti e di una psicoterapeuta, si sono affrontati temi come il bullismo, l’inadeguatezza percepita e i disturbi legati alla sensibilità sensoriale.

La sensibilità di elaborazione sensoriale (Sensory Processing Sensitivity) e le caratteristiche delle persone altamente sensibili (HSP) sono state al centro di una riflessione che ha ispirato il progetto. «Grazie ai partner educativi della Turchia e della Macedonia del Nord – aggiunge Digiacomo – abbiamo potuto sviluppare azioni concrete per affrontare questi temi con professionalità».

Arte e metodologie non formali per una comunità più unita

Tra le attività principali della settimana, spicca la creazione di uno spazio artistico presso la biblioteca di Fragagnano, destinato a diventare un “Museo della Felicità”. L’arte è utilizzata come strumento per promuovere l’interazione sociale e stimolare la fiducia nei giovani partecipanti. Le giornate includono workshop di ceramica, yoga, poetry slam e visite guidate, tra cui il centro storico di Fragagnano e Alberobello.

Il laboratorio di ceramica, curato dal maestro torniante Fabio Lenti e dai ragazzi della cooperativa sociale Acca Muta, prevede la realizzazione di manufatti decorati con haiku ispirati alla gentilezza. La collaborazione tra i giovani partecipanti e i diversamente abili rappresenta un ulteriore esempio di inclusione e condivisione.

Un impegno corale per la comunità

Il progetto, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Gioventù, ha preso ufficialmente il via il 7 dicembre con una presentazione nell’aula consiliare di Fragagnano alla presenza delle istituzioni locali, tra cui il sindaco Giuseppe Fischetti e l’assessora alla Cultura Lucia Traetta. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai partner e alle realtà locali che hanno reso possibile l’iniziativa, tra cui le dame dell’uncinetto, i volontari del servizio civile e l’istituto salesiano Madre Mazzarello.

Con “Born to be Kind”, Fragagnano si pone come esempio virtuoso di come il dialogo interculturale e il coinvolgimento attivo possano trasformare una comunità, partendo dai gesti più semplici e significativi: quelli della gentilezza.

