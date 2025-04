“Una vita da Dea”: la favola dell’Atalanta anche nei cinema pugliesi

Sarà proiettato nelle sale italiane da lunedì 14 a domenica 20 aprile “Atalanta. Una vita da Dea”, il docu-film che celebra la straordinaria ascesa della squadra bergamasca, dal cuore della provincia alla conquista dell’Europa. Prodotto da Oki Doki Film, Officina della Comunicazione e Atalanta B.C., e distribuito da Nexo Studios, il film è diretto da Beppe Manzi, che ne firma anche la sceneggiatura insieme a Massimo Vavassori.

Il racconto prende forma da un’immagine simbolica: a Bergamo, ogni bambino che nasce riceve in dono una maglietta dell’Atalanta. Un gesto che rappresenta l’identità profonda tra la città e la sua squadra, un rapporto unico che il film restituisce con intensità e autenticità.

Cuore della narrazione è la storica settimana di maggio 2024, vissuta con il fiato sospeso da un’intera comunità: dalla delusione della finale di Coppa Italia persa contro la Juventus, alla vittoria decisiva a Lecce per la qualificazione in Champions League, fino al trionfo assoluto del 22 maggio a Dublino, dove l’Atalanta sconfigge per 3-0 il Bayer Leverkusen, interrompendo la striscia di 51 partite senza sconfitte dei tedeschi. Una cavalcata che ha consacrato la Dea tra le grandi d’Europa.

Nel film intervengono protagonisti del passato e del presente: da leggende come Glenn Strömberg e Pierluigi Pizzaballa, a figure simboliche del nuovo corso come Rafael Tolói, Marten De Roon e Berat Djimsiti, capitani “bergamaschi” che hanno alzato la coppa a Dublino. Non mancano contributi di giornalisti e opinionisti sportivi come Xavier Jacobelli e Lele Adani, e immagini inedite dei festeggiamenti e della città in festa.

Il docu-film è anche una riflessione sul modello Atalanta: un progetto costruito con programmazione, sostenibilità, innovazione e grande attenzione al vivaio. Dalla rinascita con Antonio Percassi nel 2010, fino alla recente inaugurazione dello stadio rinnovato e alla trasformazione del Centro Sportivo di Zingonia, il club si racconta come esempio virtuoso per tutto il calcio italiano.

“Atalanta. Una vita da Dea” è più di un semplice film sportivo: è un tributo a una squadra che ha saputo trasformare ogni ostacolo in slancio, diventando l’orgoglio di una città e di un intero Paese. L’elenco completo delle sale e le prevendite sono disponibili su nexostudios.it.

In Puglia aderiscono i seguenti cinema

Bari Uci Showville Gioia Del Colle Uci Seven Cineplex Molfetta Uci Polignano A Mare Vignola

