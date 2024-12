Taranto Comix 2024: Il decennale al Palafiom il 14 e 15 dicembre

Il Taranto Comix, evento di riferimento per gli appassionati di fumetti, videogiochi e cultura pop, torna nella sua veste invernale per festeggiare la decima edizione. Organizzato dall’associazione culturale “Taranto Comix”, l’appuntamento è fissato per il 14 e 15 dicembre al Palafiom di Taranto.

Il titolo scelto per questa edizione, “1NFINIT0”, celebra il traguardo del decennale con una speciale illustrazione realizzata da Carlo Cid Lauro, con la colorazione di Angela Minichini, che cattura l’atmosfera natalizia e il clima di festa.

Le novità dell’edizione 2024

Due le grandi novità di quest’anno:

DisneiAmo , uno spettacolo musicale previsto per sabato 14 dicembre alle 20:30, che ripercorre i capolavori animati della Disney dal 1937 a oggi, con medley, sketch e canzoni iconiche. Protagonisti dello show saranno Stefano Bersola , Pietro Ubaldi , Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini .

, uno spettacolo musicale previsto per sabato 14 dicembre alle 20:30, che ripercorre i capolavori animati della Disney dal 1937 a oggi, con medley, sketch e canzoni iconiche. Protagonisti dello show saranno , , e . More Space, More Fun, un ampliamento degli spazi disponibili al Palafiom, recentemente ristrutturato, che ora includono il piano superiore e nuove aree gioco. Tra queste, un’area dedicata ai giochi da tavolo, gestita da Mek Toys e La Tana dei Goblins, e uno spazio per i giochi di ruolo con Paizo Organized Play.

Ospiti di spicco e attività imperdibili

La decima edizione accoglierà ospiti illustri come:

Marco Merrino (Croix89) e il fratello Francesco Merrino , noti content creator.

(Croix89) e il fratello , noti content creator. Alex Polidori , doppiatore di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe e di numerosi personaggi animati.

, doppiatore di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe e di numerosi personaggi animati. Manuel Meli , voce di Annone ne Il Gladiatore 2 e di altri personaggi celebri come Zoro e Aladdin.

, voce di Annone ne Il Gladiatore 2 e di altri personaggi celebri come Zoro e Aladdin. Pietro Ubaldi, ormai presenza fissa dell’evento.

Non mancherà la tradizionale Gara Cosplay, coordinata da Lady Nakama, con la partecipazione in giuria della nota cosplayer Ambra Pazzani. Spettacoli sul palco, meet & greet con gli ospiti e la celebrazione della cultura nerd completano un programma ricco di eventi.

Il cuore del Taranto Comix: fumetti e artisti

Grande spazio sarà dedicato ai fumettisti, con ospiti di rilievo come Casty (Andrea Castellan), autore di Topolino, e Michela Frare, illustratrice Disney. Tra gli altri nomi spiccano Emanuele Ercolani, Rocco Casulli, Enzo Rizzi, oltre ai talenti emergenti della Artist Alley Pro e della scuola di fumetto Grafite.

Biglietti e informazioni

I biglietti giornalieri sono disponibili online a 10 euro e al botteghino a 12 euro. L’ingresso è gratuito per disabili (accompagnatore escluso) e bambini fino a 3 anni.

Per maggiori dettagli, visitate i profili social ufficiali o contattate l’organizzazione tramite email: tarantocomix15@gmail.com.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author