Ego Festival, Taranto capitale del gusto per un weekend

Prende il via la nuova edizione di Ego Festival, l’evento enogastronomico dell’anno organizzato dall’associazione Enogastro Hub, che in questo weekend farà diventare Taranto la nuova capitale del gusto.

La mattina e il primo pomeriggio saranno tutti dedicati alla formazione e ai focus sulle varie forme e declinazioni dell’enogastronomia: EGO LAB, che sarà aperto dai saluti istituzionali del vice sindaco e Assessore allo Sviluppo Economico Gianni Azzaro, dalle ore 10 alle 16.30 al Relais Histò, sarà un grande hub pensato per esperti, intenditori e appassionati del settore, dove si alterneranno laboratori, degustazioni, e approfondimenti su vino, olio, caffè. Non mancheranno delle speciali demo culinarie, capaci di unire chef con diverse estrazioni e origini, che condurranno dimostrazioni sul recupero degli scarti in cucina e ci parleranno del mare come identità.

In serata poi l’appuntamento pop alla Villa Peripato con Pizza Festival: a partire dalle 19.30 saranno 25 i pizzaioli provenienti da tutta la Puglia e dalla Campania a omaggiare il piatto simbolo della cucina italiana nel mondo. Tante le sfaccettature della pizza che si potranno gustare, da quelle di stampo napoletano e casertano, fino alla più sottile romana, passando per le focacce baresi e di Laterza. Un evento che sarà presentato da Peppone Calabrese, volto storico di RAI1 e di Linea Verde, e che vedrà anche la spettacolare e movimentata esibizione musicale dei Terraròss, ben noti per aver allietato la festa di compleanno della cantante Madonna. Ingresso previo acquisto ticket sul sito egofestival.it o direttamente in loco.

«Ego Festival 2024 apre finalmente i battenti – le parole di Monica Caradonna, giornalista, conduttrice tv e ideatrice della manifestazione –, in una giornata inaugurale davvero ricca e intensa. Anche in questa edizione vogliamo portare a Taranto un nuovo modo di intendere l’enogastronomia».

«Anche stavolta Ego Festival farà diventare la nostra Taranto una capitale mondiale del gusto – il commento di Emiliano Fraccica, presidente di Enogastro Hub –, questo grazie al recupero delle nostre radici culinarie e all’incontro con le diverse culture. Siamo pronti e carichi».

I giornalisti che hanno richiesto l’accredito potranno ritirarlo al desk attivato presso Relais Histò, esclusivamente alle ore 9.30-10.00 di domani, venerdì 10 maggio, in occasione dell’inaugurazione di Ego Festival 2024. Gli accrediti permetteranno di seguire le attività di EGO LAB e saranno validi anche per Pizza Festival Cozza in the City di domenica 12 maggio; in entrambi i casi gli accrediti potranno essere convertiti, direttamente al desk reception in sito, in ticket che daranno diritto a una consumazione e una bevanda.

Il programma di EGO LAB:

SALA BASILICA

Ore 10,00-10,30

Apertura dei lavori e saluti istituzionali

10,30 – 11,45

Turismo enogastronomico: creare una destinazione sulla strada dell’identità

Francesco Martucci, pizza chef I Masanielli Caserta, e Francesco e Vincenzo Montaruli di Cucina Villana – uniche due destinazioni italiane nella classifica 2024 di Food&Wine Global Trastemakers Awards – dialogano con Monica Caradonna, conduttrice tv e ideatrice di Ego Festival.

11,45 – 12,30

Cuochi a confronto: no waste. Puglia chiama Giappone

Domingo Schingaro, Due Camini*- Italia e Noda Kotaro, Faro* – Giappone

Modera: Valentina Venturato, Cucina e Vini

12,45 – 13,30

Parlami di mare

Giovanni Solofra ** e Alfredo De Luca, Taverna del Porto – Tricase ( Le )

Modera: Luca Sessa, Forbes

13,45 – 14,30

Sapore di mare

I fondali dei Mari di Taranto: uno scrigno di biodiversità

Massimo Moretti – Coordinatore Corso di Laurea in Scienze Ambientali

Il granchio blu è una risorsa

Ilaria Cappuccini – Blueat La pescheria sostenibile

Identità di mare: il Mosciolo selvatico di Portonovo e la Cozza di Taranto

Agostino Bartoli, Al Gatto Rosso – Taranto e Daniel Orso, Domaine Les Crayères ** Reims – Francia

Modera: Stefania Leo, giornalista

15,00 – 16,30

Dall’aria all’impasto: come si gestisce una pizzeria moderna

Conduce Luciano Pignataro – curatore della 50 Top Pizza.

La moltiplicazione delle qualità – Diego Vitagliano

Dalla sede unica alla pizza nei supermercati. Il caso Da Michele – Alessandro Condurro

Mozzarella di Gioia del Colle: dalla dop alla conquista del mondo pizza – Lino Boccardi (Gioiella)

Un pizzaiolo che discute la sua tesi di laurea “Analisi della Pizzeria contemporanea” – Giovanni Spera

L’evoluzione della carta dei vini nelle pizzerie – possiamo definirlo l’abbinamento perfetto? – Antonella Amodio

L’olio EVO non è un condimento ma un alimento – Fabiola Pulieri

SALA LA PALMA

LABORATORI

10,00 – 10,45

Degustazione a cura del consorzio Olio di Puglia IGP in collaborazione con Fabiola Pulieri – assaggiatrice e sommelier dell’Olio EVO.

11,15 – 12,15

Laboratorio di abbinamento cibo-vino a cura di Antonella Amodio e Serena Leo

Consorzio di Tutela Vini DOP Salice Salentino

Salice Salentino Rosso D.O.P. – Cantina Mocavero

Selvarossa Salice Salentino Rosso Riserva D.O.P. – Cantina Due Palme

Salice Salentino Rosso Riserva D.O.P – Cantina Borgo dei Trulli

– in abbinamento selezione di formaggi pugliesi

Consorzio di Tutela vini DOP Brindisi

Sileno Negroamaro D.O.P. Brindisi – Cantine Incantalupi

Fontana Grande D.O.P. Brindisi Riserva – Cantine Risveglio Agricolo

Since 1952 – D.O.P. Brindisi Riserva – Cantina Sampietrana

– in abbinamento Capocollo di Martina Franca e Salumi Valle d’Itria

Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria DOC e DOCG

Madrigale Primitivo di Manduria Dolce Naturale D.O.C.G – Produttori di Manduria

Macchia Primitivo di Manduria Dolce Naturale D.O.C.G – Cantine Lizzano

Diva Primitivo di Manduria Dolce Naturale D.O.C.G – Cantina Cantolio

in abbinamento cioccolato fondente e pasta di mandorla

12,45 – 14,00

La Puglia nel Forno: la focaccia barese e la focaccia di Laterza storia e tecnica.

L’abbinamento perfetto: declinazione di rosè

Intervengono Sandro Romano, giornalista e storico della gastronomia pugliese, Emma Prunella, FIPPA, Adele Elisabetta Granieri, curatore della guida 100 Best italian wine rosè, Marzia Varvaglione, presidente Agivi.

SALA FRANTOIO

9,30 – 11,30

La mise en place: esercitazione AIS -Associazione Italiana Sommelier

Conduce Giuseppe Caragnano miglior sommelier di Puglia 2022

(posti limitati e su prenotazione. Al termine sarà rilasciato l’attestato “Approfondimento di tecniche di servizio”)

12,00 – 13,00

La pizza si fa, si mangia e si comunica

Vincenzo Capuano il re dei social network si racconta a Gianfranco Laforgia di @Saporidipuglia

13,30 – 13,45

Fai ancora la montagnella? Come si fa la moka: errori e segreti.

Conduce Valentina Specialty Pal che conversa con Rossella Ninfole.

14,15 – 15,00

Lievitati e lievito madre

Intervengono i maestri di Fippa e Richemont club Italia

Nicola Guerra e Nicola Guariglia

I pizzaioli di Pizza Festival:

Cristiano Taurisano – Luppolo e Farina, Latiano (BR)

Andrea Godi – 400 Gradi Lecce, Lecce

Giuseppe Riontino – Canneto Beach 2, Margherita di Savoia (BT)​

Orazio Chiapparino – Regina Margherita, San Giovanni Rotondo (FG) ​

Francesco Pellegrino – Pizzeria Levante, Altamura (BA)​

Francesco Marangi – Sintesi, Alberobello (BA)

Michele Lococciolo – Il Tronco, Monopoli (BA)​

Michel Greco – Lievita 72, Gallipoli (LE)

Angelo Luprano – Pizzeria Makó, Foggia​

Annalisa Salerno – pizza chef di Giovinazzo (BA)

Marco D’Andria – Baronè, Taranto

Davide Cavalera – pizza chef di Gallipoli (LE)

Giuseppe Petruzzella – Il Vecchio Gazebo, Molfetta (BA) ​

Francesco Galati – Joey Bistrot Cafè, Maglie (LE) ​

Gianmarco Manni – Gusti Giusti, Nociglia (LE)

Giuseppe e Leo Pignalosa – Le Parùle, Ercolano (NA)

Mauro Petronella – Panificio Mauro Petronella, Altamura (BA) ​

Clarissa Natilla – Gran Forno, Bari​

Gianmichele Vitto – ConTé Pizzeria, Conversano (BA) ​

Francesco Brattoli – Pizzeria Frankino’s, Bitonto (BA)

Davide Di Chio – Alterego Pizza Boutique, Andria (BT)​

Ciro Miccoli – Dai Bro’ Taranto

Francesco Brattoli – Pizzeria Frankino – Bitonto (BA)

Francesco Marasciulo – Chinè Mood, Bari

Daniele Caccamo – Schiacciata, Taranto

Giuseppe Locatelli, Pizzeria da Michele – Taranto

