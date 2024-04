Volley C/F, Dinamo Molfetta vuole sfatare il tabù playoff

Andare avanti, giocare da squadra e mettersi alle spalle le ultime prestazioni disputate in non felice fase della stagione. E’ questo che lo staff tecnico e la società chiede alle ragazze della Dinamo CAB Molfetta reduci dall’ultima sconfitta casalinga di lunedì scorso contro il Trepuzzi.

Il tempo per riflettere sugli errori commessi è stato davvero minimo questa settimana che pone dinanzi alle ragazze in maglia arancio un’altra delicata sfida, quella di domenica 28 aprile alle ore 19,30 contro l’Aurora Volley Brindisi.

Dopo il filotto di trasferte, sarà ancora il Pala Poli a ospitare la sfida tra le due compagini affrontatesi circa un mese fa in quel di Brindisi. La Dinamo dovrà certamente provare a ripartire dall’ottimo primo set disputato lunedì contro il Trepuzzi, durante il quale era venuta fuori una squadra decisa, determinata, quanto concentrata.

Come affermato da coach Michele Drago in settimana, in questo momento alla squadra manca quella forza agonistica che permette di chiudere le partite velocemente quando l’avversario lo permette, evitando il ritorno di quest’ultimo. Esattamente quanto verificatosi nel posticipo di lunedì sera.

Come accennato, poco meno di un mese fa l’Aurora Brindisi è riuscita a imporsi sulla Dinamo senza non troppi problemi con un 3-0 in una gara dominata proprio dalle padrone di casa. Contro una squadra ben attrezzata come il Brindisi che, insieme al Terlizzi, è candidata al salto di categoria, bisognerà sfoderare una prova di orgoglio e provare a invertire la rotta.

Al momento 11 sono i punti in classifica delle prossime avversarie della Dinamo che, in questi playoff, hanno collezionato 4 vittorie (una al tiebreak contro l’Amatori Bari) e 2 sconfitte rispettivamente contro Amatori e Terlizzi.

Sarà una trasferta insidiosa quella che attende i ragazzi della Serie D Dinamo, impegnati sabato 27 aprile alle ore 18,30 a San Giovanni Rotondo contro la Volley Academy SGR. Obiettivo: continuare a vincere

