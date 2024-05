Futsal A/F, Bitonto al Palapansini per pareggiare la serie

Un solo risultato. È tempo di gara due per il Bitonto che nell’insolito turno infrasettimanale pomeridiano, ospiterà le milanesi della Kick Off. Si riparte dal 4-2 dell’andata in favore delle bianco nere, con le leonesse chiamate obbligatoriamente alla vittoria per giocarsi la qualificazione alle semifinali in gara tre.

Non sarà semplice ma sarà l’unica cosa da fare per le neroverdi che dopo il bis in Coppa, sognano di provare anche il bis in campionato che, in ottica lungimirante, vorrebbe dire avere per il secondo anno consecutivo la possibilità di giocarsi la Champions League. Una sfida ostica, dunque ma allo stesso tempo da leonesse per continuare a sognare in grande.

Marzuoli su gara 1: “E’ stata una gara strana dove pur costruendo tantissimo qualcosa non ha funzionato e non ci ha fatto essere efficaci come al solito. In questi giorni dobbiamo lavorare per capire cosa non ha funzionato e cercare di migliorarlo. Ho sempre detto che la Kick Off non è quello che la classifica dice. E’ una squadra giovane, fisica che quando è in giornata è un cliente scomodo per chiunque. Adesso dobbiamo vincere se vogliamo pareggiare la serie e andare a gara 3. Dobbiamo essere il Bitonto solo così avremo la meglio delle all blacks”.

Susy Nicoletti di partite da dentro fuori ne ha giocate tante in carriera: “I play off sono sempre un campionato strano all’interno della stagione. Far valere il proprio valore non è mai facile. Giocare in casa la prima, poi, non ti da molti vantaggi psicologici perché rischi di perdere ed essere costretto a vincerne due di seguito, seppur in casa, e non è mai facile. Giovedì ce la giocheremo e faremo di tutto per andare a gara 3 a giocarci la qualificazione in semifinale. Lo dobbiamo alla nostra gente e alla città che ci segue con tanta passione”.

Ad arbitrare la partita Andrea Antonio Basile primo arbitro, Francesco Saverio Mancuso secondo. Terzo arbitro sarà Dario Pezzuto e al cronometro Saverio Carone. Appuntamento al Pala “Pansini” di Giovinazzo alle ore 15.00. È il momento di ruggire ancora più forte.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author