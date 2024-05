Pallanuoto C/M, Cus Bari salvo con due giornate di anticipo

Vincendo 15-8 contro i rivali della Napoli Nuoto, il Cus Bari ottiene la salvezza aritmetica con due giornate d’anticipo e la permanenza per un altro anno nel girone campano di Serie C nazionale maschile.

Dopo il difficile avvio di stagione segnato da una serie di sconfitte e da alcuni infortuni, la squadra guidata da mister Chiechi, seppur composta da atleti molto giovani e alle prime esperienze in competizioni nazionali, è riuscita a raggiungere l’obiettivo prefissato, mostrando sempre costanza e dedizione al progetto sportivo. Per il terzo anno consecutivo è riuscita a salvarsi, nonostante le numerose difficoltà di un campionato che vede i cussini sempre impegnato in trasferte.

“È stata una stagione fatta di alti e bassi – ha commentato coach Chiechi, al primo anno sulla panchina del Cus Bari – ma man mano che andavamo avanti i ragazzi hanno preso sempre più consapevolezza delle loro capacità credendo fortemente nel lavoro che stavamo facendo quotidianamente, e questo credo sia stato l’ingrediente fondamentale per centrare l’obiettivo salvezza”.

La svolta è arrivata alla fine del girone d’andata con il ritorno in gruppo di Enrico Provenzale, giocatore con tanta esperienza alle spalle, che è riuscito a dare un contributo fondamentale alla fiducia e all’autostima della squadra insieme all’altro veterano Alessandro De Bellis.

“Con la vittoria nell’ultima gara – ha precisato il dirigente cussino Sergio Mola – abbiamo completato un percorso di crescita della squadra iniziato a fine agosto. I ragazzi si sono sempre dimostrati pronti ai sacrifici ed ai duri allenamenti che il nostro staff tecnico a loro richiesto”.

Il prossimo obiettivo è vincere il campionato regionale under18 la cui finale è in programma per il prossimo 26 maggio, per poi prepararsi ad affrontare, anche attraverso l’aggiunta di un paio di innesti, la prossima stagione in serie C da protagonisti e cercare di raggiungere i vertici della classifica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author