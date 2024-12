Barletta, incidente stradale in via Minervino: 5 feriti

BARLETTA – Una squadra VVF è intervenuta questo pomeriggio, intorno alle 17.00, in via Minervino a Barletta, nei pressi del centro sportivo Villeneuve per la segnalazione di un incidente stradale. Sono stati coinvolti due veicoli con 7 persone a bordo, di cui 2 trasportate in ospedale in codice rosso e 3 in codice giallo. Uno dei due veicoli coinvolti era un’autovettura alimentata a GPL messa in sicurezza dalla squadra VVF. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale, i Carabinieri ed il 118.

