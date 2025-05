Trani, truffa informatica colpisce Amiu e clienti: azienda denuncia

Una truffa informatica ha colpito AMIU S.p.A., azienda responsabile dell’igiene urbana di Trani, e ha coinvolto anche alcuni dei suoi clienti. L’azienda ha sporto denuncia contro ignoti per cercare di risalire ai responsabili e recuperare le somme sottratte in modo fraudolento.

L’attacco non avrebbe colpito direttamente i server di AMIU, ma sarebbe avvenuto tramite l’infiltrazione nei sistemi informatici di un fornitore esterno. Gli hacker sono riusciti ad accedere a dati sensibili relativi alla fatturazione e hanno inviato richieste di pagamento fraudolente, facendosi accreditare somme su conti bancari sotto il loro controllo.

L’Amministratore Unico, ing. Gaetano Nacci, ha spiegato che grazie agli strumenti di sicurezza informatica adottati in linea con la Direttiva NIS2, AMIU è riuscita a individuare tempestivamente l’anomalia. “La nostra rete informatica è dotata di sistemi di difesa avanzati”, ha dichiarato Nacci, “ma episodi come questo dimostrano come i rischi possano insinuarsi anche attraverso i soggetti terzi della filiera”.

L’azienda ha rassicurato cittadini e utenti sull’adozione di tutte le misure necessarie per contenere l’impatto della truffa, confermando la piena collaborazione con le autorità competenti per far luce sulla vicenda e ripristinare la regolarità dei rapporti con fornitori e clienti.

