CV Bari, EurILCA Europa Cup: ok Stabile, Volpicella e Divella

Una squadra unita e compatta in grado di lavorare insieme in armonia, spronandosi a far sempre meglio in un clima sereno e determinato a raggiungere gli obiettivi, e sempre pronta a divertirsi. Si è presentato così il Circolo della Vela Bari alla tappa italiana dell’EurILCA Europa Cup a Punta Ala.

Al termine delle prove nel golfo di Follonica molto bene Francesco Stabile (Ilca 4) che ha ottenuto il 2° posto tra i ragazzi in U16, il 3° in assoluto tra i ragazzi e 4° assoluto su 185 partecipanti. Sempre in Ilca 4 molto bene anche Martina Volpicella che chiude l’Europa Cup al 6° posto femminile in Under16.

Anche gli Ilca 7 non si sono risparmiati con Alberto Divella che ha conquistato il 2° posto tra gli U21 e 6° assoluto tra i 73 partecipanti, accompagnato dai compagni di squadra Gabriele Amodio, Nicolò Maria Barracane Soffietto e Pierfrancesco Calogiuri.

Il CV Bari è stato presente, inoltre, anche il gruppo di Ilca 6 con Antonio Dell’Atti, Marco Donato Angelo D’Agostino e Roberto Toscano che erano alla prima esperienza nazionale e internazionale, insieme a Francesco Romani che ha dimostrato di star crescendo in modo completo e dinamico.

Estremamente soddisfatti i tecnici Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco che hanno accompagnato i ragazzi nella trasferta “Il risultato di Francesco, Martina e Alberto è sicuramente la dimostrazione di un lavoro continuo che i ragazzi stanno facendo– commentano gli istruttori -. Siamo orgogliosi di come tutto il gruppo stia lavorando e di come ogni singolo elemento collabori nella buona riuscita della performance individuale e di squadra. Quello che stiamo cercando di fare infatti è creare un gruppo che possa supportarsi e aiutarsi in ogni circostanza, perché è solo in questo modo – concludono – che si può crescere davvero”.

