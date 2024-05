CV Bari, Paolo Semeraro record con Carbonita a La Lunga Bolina

Paolo Semeraro con Carbonita NEO570, dell’armatore greco Manolis Kondylis, con i colori del Circolo della Vela Bari, conquista Line Honors, Record del percorso e classifica overallORC e IRC nella 14esima edizione de La Lunga Bolina Trofeo Banca Patrimoni Sella & C. Organizzata dal Circolo Canottieri Aniene in collaborazione con lo Yacht Club Santo Stefano, insieme ai partner Sella Sgr e Murphy & Nye, La Lunga Bolina è una regata offshore di poco meno di 130 miglia nel Mar Tirreno in uno spazio compreso tra l’Isola di Giannutri e l’Isola d’Elba, acque circostanti comprese, con partenza e arrivo nelle acque circostanti Porto Santo Stefano.

Una regata che oltre al duro lavoro alla ricerca della perfezione durante gli allenamenti – perché essendo la barca col rating più alto era necessario spingere sempre al 120%per recuperare gli handicap assegnati dai regolamenti – ha comportato anche circa un migliaio di miglia di trasferimento da Bari alla Toscana.

Dopo una partenza in bonaccia l’arrivo dello Scirocco che si è mantenuto costante per tutta la notte, ha consentito al Neo 570 di tenere una media alta di percorrenza, riuscendo a tagliare il traguardo in 15 ore, 11 minuti e 46 secondi, battendo così il record precedente detenuto da Durlindana 3.

“Essere in una regata in cui tutto deve funzionare (cambi vele, winch elettrici, idraulica, elettronica, dissalatore, locks), vuol dire settimane di preparazione e duro lavoro fino a poche ore prima della partenza – ha detto subito dopo la conclusione della regata l’armatore e skipper barese Semeraro -. Il mio grazie va innanzitutto all’armatore e poi all’equipaggio di Carbonita e dunque a Claudio Arborea, a mio figlio Pietro Paolo Semeraro appena 18enne alla sua prima regata offshore, a Giuseppe Filippis, a Niko Mascoli, a Fabrizio Lisco e Alessio Azzetti (tutti del Circolo Vela Bari); a Federico Piani, Andrea Ballico, Nicola Cimbro Stedile, Andrea Bussani e Diego Battisti. È stato bello avere in barca con me allo stesso tempo mio figlio, all’esordio su barche di altura, e tutti i ragazzi del Circolo che hanno iniziato con me la loro carriera professionistica tra il 2008 e il 2014″conclude Semeraro.

Carbonita è un progetto innovativo di 57 piedi interamente in carbonio dell’armatore Manolis Kondylis, prodotto dal cantiere barese Neo Yachts di Paolo Semeraro a firma di Shaun Carkeek. Nella sua prima stagione Carbonita si è messa in mostra alla 151 (3* overall) e all’Aegean600 (3* overall).

