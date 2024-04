Taranto, auto si ribalta in centro: tre feriti

Incidente stradale in pieno centro a Taranto. Una Lancia Musa e una Citroen Ami elettrica si sono violentemente scontrate in via Mazzini, all’incrocio con via Regina Elena. In seguito al violento impatto, la Lancia ha concluso la sua corsa su un fianco, ribaltandosi: il bilancio è di tre feriti, soccorsi e trasportati al vicino ospedale SS. Annunziata. Nella carambola tra auto è rimasta coinvolta anche una vettura parcheggiata, che ha riportato danni ingenti. L’incidente si è avvenuto poco prima delle 3.00 di domenica 28 aprile. L’esatta dinamica sarà appurata dagli agenti della Polizia, intervenuti sul posto con due volanti. Presenti anche i Vigili del fuoco di Taranto, che hanno rimosso la vettura ribaltata provvedendo a mettere in sicurezza la zona.

