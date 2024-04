Serie B: Bari in ritiro fuori città dopo il ko di Cosenza

Il Bari in ritiro dopo la sconfitta di Cosenza.

La formazione biancorossa, dopo il pesante ko in terra calabrese, andrà in ritiro fuori città per preparare la sfida contro la capolista Parma di mercoledì 1 maggio. È la seconda volta in stagione, stessa soluzione fu adottata dopo il ko di Lecco.

