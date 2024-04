Cosenza-Bari 4-1, la sintesi del match

COSENZA-BARI 4-1



RETI: 5′ Mazzocchi (C), 17′ Tutino (C), 44′ Nasti (B), 79′ Calò (C), 88′ Forte (C).

COSENZA 352: Micai; Camporese, Venturi, Meroni; Marras (62′ Florenzi), Zuccon, Calò, Antonucci, D’Orazio; Tutino (70′ Forte), Mazzocchi. Panchina: Lai, Marson, Cimino, Gyamfi, Crespi, Viviani, Canotto, Frabotta. All. Viali.

BARI 4231: Pissardo; Pucino (75′ Dorval), Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (87′ Acampora), Benali (87′ Achik); Kallon (75′ Bellomo), Sibilli, Aramu (60′ Morachioli); Nasti. Panchina: Brenno, Matino, Lulic, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Zanaboni. All. Giampaolo.

ARBITRO: Zufferli di Udine. Assistenti: Capaldo e Trinchieri. IV: Madonia. VAR: Paterna. AVAR: Paganessi.

AMMONITI: Venturi, Zuccon, D’Orazio, Micai (C); Benali, Pucino (B).

ESPULSO: Bellomo (B) all’82’.

