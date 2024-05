Lecce, avviato il servizio di Numero Unico d’Emergenza europeo 1-1-2 (NUE 112)

L’avvio del Servizio di Numero Unico d’Emergenza europeo 1-1-2 (NUE 112) nella provincia di Lecce rappresenta un importante passo avanti per garantire un soccorso più rapido ed efficiente a tutti i cittadini.

Nella riunione tenutasi presso la Prefettura di Lecce, sono stati illustrati i dettagli tecnici di gestione del nuovo servizio, che sostituirà i numeri di emergenza attualmente in uso, come il 112 per i Carabinieri, il 113 per la Polizia di Stato, il 115 per i Vigili del Fuoco, il 118 per il Soccorso Sanitario e il 1530 per le emergenze in mare.

Il Servizio NUE 1-1-2 sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e garantirà la gratuità della chiamata, l’accessibilità da qualsiasi terminale e per gli utenti disabili, il servizio multilingua e l’utilizzo di tecnologie avanzate per la localizzazione delle chiamate. Sarà inoltre possibile effettuare una chiamata di soccorso tramite l’applicazione per smartphone “WHERE ARE U”, che permetterà una localizzazione ancora più precisa e che è già predisposta per le chiamate di utenti sordi o mute.

Questo nuovo servizio rappresenta un importante passo avanti nella gestione delle emergenze, garantendo una risposta tempestiva e coordinata a qualsiasi tipo di richiesta di soccorso. Grazie alla centralizzazione delle chiamate presso la Centrale Unica di Risposta (CUR) del NUE 1-1-2, si potranno ottimizzare le risorse e garantire una migliore assistenza a chi si trova in situazioni di emergenza.

L’implementazione del Servizio NUE 1-1-2 nella provincia di Lecce è un segnale di progresso nella tutela della sicurezza dei cittadini e rappresenta un importante passo verso l’armonizzazione dei servizi di emergenza a livello europeo. Si auspica che questo nuovo sistema possa contribuire a salvare vite umane e ad aumentare la sicurezza di tutti i cittadini.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts