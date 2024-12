Tensione a Taranto: pullman dei calciatori preso a sassate (video)

Clima sempre più teso ed esasperato intorno al Taranto. Dopo la pesante sconfitta di Monopoli (4-0), la quinta consecutiva, un vero e proprio agguato è stato perpetrato ai danni della squadra che rientrava in città. All’altezza del campo B dello stadio Erasmo Iacovone, il pullman che trasportava i calciatori è stato preso a sassate da ignoti che si sono dileguati nel momento in cui sono intervenuti Carabinieri e Polizia. Fortunatamente non si registrano feriti né danni significativi al bus che trasportava la squadra.

