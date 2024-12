Salento, incendio distrugge 9 auto: si indaga su natura dolosa

Nella notte di domenica 15 dicembre, un incendio ha distrutto una bisarca con nove auto a bordo in via Raffaello Sanzio, a Sannicola (Lecce). Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, impedendo che il rogo si propagasse alle vetture parcheggiate nelle vicinanze e agli edifici circostanti. Grazie al loro intervento, sono stati evitati ulteriori danni a persone o cose.

Si sospetta che l’incendio, che ha coinvolto un autotreno Mercedes Actros a due piani di proprietà di un autotrasportatore 63enne del luogo, abbia origine dolosa. Il mezzo era utilizzato per il trasporto di veicoli destinati ai concessionari della zona. I carabinieri, attualmente impegnati nelle indagini, stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per far luce sull’accaduto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author