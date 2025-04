Cavallino, nascondeva cocaina e marijuana in casa: arrestato 43enne

LECCE: Nascondeva in casa marijuana e cocaina già suddivisa in dosi: un 43enne italiano è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

L’uomo, sospettato di spacciare in paese, è stato fermato dagli agenti della Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Lecce durante una perquisizione. Nell’abitazione sono stati trovati 51 grammi di marijuana, 8 grammi di cocaina in 18 dosi pronte alla vendita, un bilancino di precisione e strumenti per il confezionamento.

Su disposizione del Pm, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida.

