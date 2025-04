Pallamano A/M Bronze, Serra Fasano crolla nel finale: Chieti dilaga e torna in vetta

La Innotech Serra Fasano esce sconfitta dal campo della capolista Chieti con il punteggio di 34-27, al termine di una gara combattuta per oltre cinquanta minuti, ma compromessa nel finale da un blackout offensivo che ha consentito ai teatini di allungare con decisione. Il ko consente ai padroni di casa di tornare in vetta solitaria alla classifica, mentre i pugliesi vengono raggiunti da Teramo e Modena, entrambe vittoriose, ma restano pienamente in corsa per la promozione in Serie A Silver, con lo scontro diretto contro Teramo di sabato 12 aprile che si preannuncia decisivo.

Il primo tempo è caratterizzato da grande equilibrio. Dopo il vantaggio iniziale di Caramagno, la Innotech reagisce con Colucci e Vicenti, passando avanti (1-2). Fino al 10’ sono i fasanesi a condurre (4-5), ma l’esclusione temporanea di Colucci consente al Chieti di sorpassare. I padroni di casa restano avanti fino al +2 (15-13) firmato da Di Brigida, ma Giannoccaro e ancora Colucci siglano il 15-15 con cui si va al riposo.

Nella ripresa la squadra di coach Francesco Trapani parte forte: Trapani segna direttamente dalla sua area dopo una parata, Vicenti lo segue e Fasano si porta sul +5 (18-23 al 41’). Il time-out richiesto da Savini scuote i locali, che accorciano con Jeronimo Vera e approfittano di un episodio arbitrale controverso: un duro contatto su Colucci non viene sanzionato, la successiva protesta costa due minuti alla panchina ospite e obbliga l’atleta fasanese a uscire per tre azioni, nonostante si fosse rialzato autonomamente.

In superiorità numerica il Chieti torna sotto (22-23 al 45’) e poco dopo pareggia (26-26 al 51’), allungando poi rapidamente fino al +6 (32-26) grazie a una serie di contropiedi generati da errori offensivi pugliesi. Il time-out chiamato da Trapani non interrompe l’inerzia negativa, e il punteggio si allarga fino al 34-26 prima della rete finale di Colucci che chiude il match sul 34-27.

A fine partita, coach Trapani non nasconde l’amarezza: “Siamo dispiaciuti per il risultato e per i nostri tifosi, ma il punteggio non riflette l’andamento della gara. Gli errori del finale e le difficoltà in settimana ci hanno penalizzato. Ora testa alla sfida contro il Teramo, una vera finale per la A Silver”.

Tabellino:

Pallamano Chieti – Innotech Serra Fasano 34–27 (15-15)

Chieti: Gjini 4, Giampietro 4, Santoleri 2, Di Brigida 3, Vaveliuk 2, Caramagno 9, Vera J. 5, Mainini 5

All. Alessio Savini

Innotech Serra Fasano: Lusverti 1, Giannoccaro 2, Raimondi 3, Pignatelli 3, Colucci 4, Vicenti 8, Trapani S. 1, Passiatore 5

All. Francesco Trapani

Arbitri: Stefano Rinaldi e Isleme Ramoul

Commissaria: Roberta Rogato

Classifica aggiornata (dopo 7ª giornata di ritorno):

Chieti* 25, Monteprandone 24, Innotech Serra Fasano, Lions Teramo, Pantarei Modena 16, Tavarnelle 14, Modula Casalgrande* 11, Pallamano Noci 4, Altamura 2

(*Una partita in più)

Prossimo turno:

Innotech Serra Fasano – Lions Teramo (sabato 12 aprile, Palestra Zizzi)

Monteprandone – Chieti

Tavarnelle – Pantarei Modena

Altamura – Noci

Riposa: Modula Casalgrande

