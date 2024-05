Taranto, slot machine illegali. Evasione da oltre due milioni di euro

Sarebbe di oltre due milioni di euro la somma evasa da un’associazione a Taranto in riferimento all’utilizzo illecito di slot machine. I responsabili dell’associazione, secondo la guardia di finanza, a fronte di giocate con oltre 8 milioni di euro di base imponibile, non avrebbero versato il tributo previsto dalle normative del settore, il ‘prelievo unico erariale’. Durante altri controlli nella stessa provincia i militari hanno sequestrato otto apparecchi da divertimento e intrattenimento non collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

