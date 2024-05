Brindisi, duro botta e risposta Zerbo – Pozzessere in Tv

Duro botta e risposta durante la trasmissione ‘Passione Brindisi’ in onda su Antenna Sud tra l’imprenditore Rinaldo Zerbo, interessato ad acquisire il club, e il vicepresidente Damiano Pozzessere. Zerbo ha attaccato Pozzessere accusandolo ‘di aver contribuito alla mala gestione del club e aver impedito il suo ingresso in società’. E sulla trattativa con gli Arigliano ha svelato: ‘io fui chiamato da Teodoro Arigliano a febbraio, era disperato e mi chiese di sistemare le cose. Gli Arigliano prima volevano 500.000 euro e poi 400 per cedere le quiete, c’era molta confusione. Ero pronto a concludere l’operazione ma Pozzessere si è sempre messo di traverso perché temeva di perdere la leadership’. Dura la risposta del vicepresidente Damiano Pozzessere: ‘Non ho mai impedito l’ingresso in società di Zerbo, ricordo solo che qualcuno mi chiese se il figlio dovesse giocare a prescindere’. E ancora: ‘Se ha un progetto valido, posso solo esserne felice.

Sinceramente il dottor Zerbo l’ho incontrato solo dieci minuti una volta al termine di una gara e mi disse che voleva rilevare il club’. E per quanto riguarda la trattativa che lo vedrebbe protagonista, Pozzessere ha chiarito: ‘So bene che avevo chiesto trenta giorni di tempo in conferenza stampa e che questi sono scaduti ma c’è bisogno ancora di tempo. Tuttavia posso dire che la situazione è lineare’.

