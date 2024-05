Serie B: Como promosso in A, Ascoli in C, Spezia salvo

Il Como pareggia 1-1 con il Cosenza ma è un punto che basta perché il Venezia crolla 2-1 a Spezia e consegna la serie A al Como. Venezia ai playoff da terza in classifica. L’Ascoli vince ma retrocede in Serie C con Bari e Ternana che si giocheranno la salvezza al playout. Spezia salvo grazie alla vittoria sul Venezia.

