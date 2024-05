Il Bari si tiene a galla: Brescia battuto 2-0 e playout contro la Ternana

Sibilli e Di Cesare tengono a galla il Bari, che batte 2-0 il Brescia al San Nicola nell’ultima di campionato e si regala la Ternana ai playout per non retrocedere in Serie C.

Prima occasione Brescia al 10’: traversone da destra per la testa di Bjarnason che la spedisce di poco fuori. La reazione biancorossa è affidata a Sibilli, che al quarto d’ora impegna Lezzerini con una conclusione da sinistra. Al 25’ passa la formazione biancorossa: traversone di Sibilli da sinistra che inganna il portiere ospite e si infila direttamente in porta. Brivido per i baresi al 42’: la punizione di Galazzi dai 20 metri termina sull’esterno della rete.

Di Cesare batte un altro record al 12’ della ripresa: controllo in area di rigore e pallone in rete sul secondo palo. Poco più tardi ci prova Sibilli dalla distanza: Lezzerini risponde in tuffo. L’attaccante napoletano sfiora la doppietta al minuto 33: il suo destro si stampa sul palo. Legno del Brescia al 36’: colpo di testa di Olzer che si stampa sulla traversa.

Gli ultimi minuti servono a preservare diffidati e acciaccati da ambo le parti: finisce così e il Bari ora dovrà necessariamente avere la meglio nell’ultimo turno sugli umbri: andata giovedì al San Nicola, ritorno il 23 al Liberati.

38a g. Serie BKT: Bari-Brescia 2-0

Marcatori: 26’pt Sibilli (B), 13’st Di Cesare (B)

Bari (4-2-3-1): Pissardo, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Benali, Maiello (38’st Luliç), Achik (23’st Dorval), Acampora (17’st Bellomo), Sibilli (38’st Colangiuli), Nasti (23’st Puscas)

A disp.: Pellegrini, Maita, Matino, Zuzek, Zanaboni, Aramu, Kallon

All. F. Giampaolo

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini, Dickmann, Bisoli, Papetti, Huard, Van de Looi, Bertagnoli (29’st Olzer), Besaggio, Galazzi (29’st Ferro), Bianchi, Bjarnason (48’st Nuamah)

A disp.: Andreacci, Paghera, Cistana, Cartano, Jallow, Fogliata, Olzer, Ferro, Baldini, Ghidini

All. R. Maran

Arbitro: Sig. Andrea Colombo (Como); assistenti: Sig. Edoardo Raspollini (Livorno) e Sig. Claudio Barone (Roma1). Quarto Ufficiale: Sig. Maria Marotta (Sapri). VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia), AVAR: Salvatore Longo (Paola)

Ammoniti: Dorval (B); (mister Maran per proteste)

Espulsi:

Angoli: 13-1

Rec.: 1’pt; 4’st

Note: osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia (PA).

Stadio San Nicola; cielo sereno, 22°C, terreno in ottime condizioni; 21.732 spettatori (8.809 abbonati; 251 tifosi ospiti)

