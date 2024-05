Le dichiarazioni del tecnico del Potenza calcio, Pietro De Giorgio, in vista dello scontro di andata playout contro il Monterosi. Gara che il Gruppo editoriale Distante trasmetterà in diretta, in chiaro – con un ampio pre e post partita – su TeleRegione, canale 77 del digitale terrestre.

“Abbiamo avuto modo di confrontarci e vivere quello che stanno provando, in questo momento, i nostri tifosi. Da parte dei ragazzi ho avvertito grande senso di responsabilità, oltre alla carica agonistica e grande voglia di conquistare l’obiettivo salvezza. Non dobbiamo ragionare sulla base del doppio impegno ma concentrarci sui primi 90 minuti di domenica. Andremo a Teramo per fare la nostra partita. Faremo il possibile per conquistare la vittoria. E’ una sfida contro una squadra strutturata fisicamente, una rosa costruita con giocatori esperti e di categoria. Sarà una partita dove l’attenzione dovrà essere totale per non commettere errori. Abbiamo recuperato tutti, anche questa è una nota positiva. Volpe e Di Grazia stanno molto meglio, abbiamo recuperato anche Verrengia. Siamo pronti a dare il massimo per ripagare i nostri tifosi dell’affetto e della fiducia avuta nell’arco della stagione”.

