Criminalità in Nord Salento, maxi operazione dei Carabinieri: due arresti

Tensione e preoccupazione stanno caratterizzando le comunità del Nord Salento, colpite da recenti episodi di criminalità che hanno alimentato un clima di ansia tra i residenti. La risposta dell’Arma dei Carabinieri di Lecce, però, non si è fatta attendere. Ieri, un’imponente operazione di controllo ad “alta visibilità” è stata attuata nei territori di Trepuzzi, Squinzano, Leverano, Carmiano e Veglie, coordinata dalla Compagnia di Campi Salentina e supportata da un elicottero del Nucleo Elicotteri di Bari Palese.

Le operazioni, iniziate nel primo pomeriggio, hanno visto un massiccio dispiegamento di forze: pattuglie a terra e sorvolo aereo per monitorare le zone più critiche. L’elicottero, oltre a fornire una panoramica strategica, ha rassicurato i cittadini e dissuaso eventuali malintenzionati.

I risultati non si sono fatti attendere: un 53enne di Leverano è stato denunciato per aver violato gli obblighi degli arresti domiciliari, mentre un 33enne di Trepuzzi è stato sorpreso a rubare un cellulare e un orologio in un negozio. La refurtiva è stata prontamente restituita al legittimo proprietario, regalando un momento di sollievo al commerciante.

Durante la giornata, sono stati controllati circa 40 veicoli e oltre 80 persone, con sei contravvenzioni emesse e due auto sottoposte a fermo amministrativo. Inoltre, sono state verificate 34 persone sottoposte a misure restrittive, con un focus particolare sui soggetti considerati a rischio.

Il Capitano Alessio Fagotto, Comandante della Compagnia di Campi Salentina, ha ribadito l’impegno dell’Arma: “La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. Continueremo a lavorare senza sosta per garantire un ambiente sereno e sicuro”.

L’attenzione rimarrà alta nei prossimi giorni, con pattugliamenti intensificati e controlli mirati per mantenere la situazione sotto controllo e restituire tranquillità ai cittadini del Nord Salento.

