Otranto, caso Twiga: i chiarimenti della Procura di Lecce

Le vicende legate alla costruzione del “Twiga” nel comune di Otranto continuano a destare grande interesse, sia tra il pubblico che nei media. Sul caso, è intervenuta la Procura di Lecce con una nota.

Il 9 dicembre 2024, la Corte d’Appello di Lecce ha emesso una sentenza che merita particolare attenzione per comprendere meglio l’evoluzione di questa complessa vicenda giudiziaria.

“Contrariamente a quanto riportato da alcune interpretazioni, la Corte non ha emesso alcuna assoluzione nel merito, a eccezione del reato residuale di occupazione abusiva contestato a Pierpaolo Cariddi e Raffaele De Santis. La decisione si è basata invece sulla depenalizzazione del reato di abuso d’ufficio, mentre per gli altri capi d’accusa è intervenuta la prescrizione. Questi aspetti rappresentano elementi centrali per chiarire l’esito della sentenza ed evitare fraintendimenti”, si legge.

“Un punto significativo della vicenda riguarda la trasmissione degli atti al Comune di Otranto, disposta dalla Corte ai sensi dell’articolo 31 del DPR 380/01. Questo passaggio indica la necessità di verificare la legittimità delle opere realizzate e potrebbe aprire scenari di ulteriore intervento da parte delle autorità locali. La questione legale, dunque, non è ancora chiusa e richiede un’attenta valutazione da parte degli enti coinvolti”, prosegue la nota della Procura.

“Non meno importante è il processo di primo grado in corso, che riguarda le presunte vicende corruttive legate alla costruzione del “Twiga”. Questo aspetto sottolinea come la situazione sia tutt’altro che risolta, mantenendo alta l’attenzione delle autorità giudiziarie e dell’opinione pubblica”, evidenzia la Procura.

“La complessità della vicenda richiede un’informazione precisa e puntuale per garantire una piena comprensione delle sue implicazioni legali e sociali. Le decisioni già prese rappresentano solo un tassello di una storia ancora in evoluzione, che continuerà a essere seguita con interesse e apprensione”, conclude la nota della Procura di Lecce.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts