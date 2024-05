Bari-Brescia, Giampaolo: “Vinta la sfida più importante”

BARI – Il Bari tira un sospiro di sollievo. Con esso anche mister Giampaolo, che sorride contro il Brescia: “È una vittoria importantissima. Questa secondo me era la sfida più difficile del campionato. La squadra era consapevole di quanto c’era in palio. Si sono aiutati tutti e sono contento per loro. Ho visto tensione positiva durante la settimana e si è intravista in campo. Bisogna mettere giocatori che sanno giocare. Tutti hanno fatto una partita di grande sacrificio, siamo stati bravi. Ho fatto il calciatore e so che certi momenti vanno vissuti al 100%. È stato dato tutto. Playout? Quello che ho a disposizione è un organico importante per partite come quella che affronteremo contro la Ternana. Una gara dove servirà molto l’esperienza”.

Parole di elogio anche per i marcatori del match: “Di Cesare sta facendo gol da attaccante vero e quello segnato al Parma è stato davvero straordinario. È un grandissimo professionista da cui prendere esempio. Sibilli anche nelle difficoltà ha un carattere sempre positivo. Ha segnato ma ha preso anche un palo. È un tipo di giocatore che ha bisogno di entusiasmo ed è anche tecnico. Se la squadra non gira perde lucidità ma il suo contributo è enorme”.

