Bari-Brescia, Sibilli: “Il gol mi ridà serenità”. E mostra i santini di San Nicola

BARI – Peppe Sibilli ritrova il gol e tiene il Bari in vita. Per lui 11 reti in campionato, interrotto un lungo digiuno: “I mesi precedenti sono stati terribili, ma oggi siamo riusciti a tirar fuori qualcosa in più. Oggi abbiamo vinto e siamo contenti perché questa era una partita pesante. Il playout è uno scontro diretto che richiede grande attenzione. Il rigore sbagliato con la Samp? È stata dura, ma conta rialzarsi. E le occasioni oggi non mi sono mancate. Il mio gol era inizialmente un cross per Nasti”.

Sibilli ha giocato coi parastinchi di…San Nicola. I santini del santo patrono di Myra hanno portato benissimo: “Sono molto credente. Sapevo ci fosse la festa di San Nicola ed è stato un peccato non vederla. Segli amici di qua mi hanno portato dei santini…hanno funzionato (ride e le mostra ai giornalisti presenti, ndr). Il Brescia comunque non ci ha regalato niente, aveva i suoi obiettivi. La rete segnata mi rende più sereno”.

Sulla Ternana: “All’andata non facemmo una buona partita, al ritorno è andata sicuramente meglio e siamo stati più lucidi. Sono gare secche e serve lo spirito giusto. Come quello visto oggi”.

