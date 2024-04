Muore in vacanza il presidente di un club di Serie D

Nella mattinata di domenica 28 aprile, Marco Merli, presidente della Sangiovannese, è morto per un malore. Imprenditore di 61 anni, si trovava in vacanza a Marrakech (Marocco). La società ha chiesto di non giocare il turno di campionato di Serie D, ma non era più possibile rinviare la partita delle 15.00 con il Poggibonsi.

“Con la sua scomparsa si ammaina una bandiera, cade una colonna portante per tutta San Giovanni e nulla sara’ piu’ come prima”, scrive la società in una nota rendendo noto il decesso.

Anche il Comune di San Giovanni Valdarno si unisce al cordoglio per questa improvvisa perdita. “Apprendiamo con dolore e sgomento – si legge una nota dell’amministrazione comunale – della scomparsa improvvisa di Marco Merli, presidente del Comitato Biancoazzurro, figura di rilievo nel mondo sportivo e imprenditoriale della nostra citta’. Siamo esterrefatti e ammutoliti di fronte a questa enorme perdita per tutta la nostra comunita’ cittadina. Ci stringiamo con affetto sincero e commozione profonda alla famiglia, alla moglie Susanna e ai figli Tommaso e Francesco”.