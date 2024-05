Caturano avvicina il Potenza alla salvezza, Monterosi sconfitto nell’andata playout

TERAMO – Il Potenza fissa un mattoncino importante verso la salvezza battendo il Monterosi per 1-0 nella gara d’andata dei playout. Laziali sconfitti per la prima volta in casa nel 2024. Al “Bonolis” di Teramo è decisiva la zampata di Caturano.

Squadre schierate a specchio, i lucani provano subito ad imporsi, il Monterosi attende senza mai solleticare gli avversari. Le emozioni latitano, alla mezz’ora il Monterosi perde una pedina importante: nel cercare di tenere il pallone in campo Frediani poggia male la gamba finendo giù tra urla di dolore e preoccupazione generale, si teme un brutto infortunio al ginocchio, al suo posto dentro Gavioli. 36’, primo tiro in porta: Caturano serve Hadziosmanovic a rimorchio, conclusione debole e centrale. La prima frazione scivola via, 0-0 all’intervallo.

I ragazzi di De Giorgio ripartono determinati, al 48’, sugli sviluppi di un corner, Steffè si ritrova il pallone a pochi passi da Forte ma calcia alto commettendo anche fallo. 50’, Di Grazia parte in volata ma perde l’equilibrio, il direttore di gioco ferma tutto senza concedendo punizione al Monterosi. 64’, Volpe riceve sulla mancina e cerca Caturano, la girata del nove è imprecisa. È il preludio allo 0-1, al 66’ Schiattarella calcia male ma serve un assist a Caturano che questa volta sfrutta il suo senso del gol per far esplodere i quasi 1000 sostenitori giunti dalla Basilicata e no. Salvatore di nome e forse di fatto, la sua undicesima rete stagione sblocca questo spareggio. I lucani sfiorano il raddoppio al 74’, azione prolungata, Candellori lascia partire un destro secco respinto da Forte, nel mentre finisce giù Schiattarella ma è tutto regolare. Al 78’ tentativo velleitario di Eusepi. Rossetti raddoppia all’87’ ma è fuorigioco. Potenza chiamato a soffrire nel finale, al triplice fischio arriva però un successo che profuma di salvezza, al “Bonolis” termina 1-0, ritorno al “Viviani” tra sette giorni, al Monterosi servirà vincere con due reti di scarto causa peggior piazzamento in classifica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author