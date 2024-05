La Virtus Francavilla rimane…in vita. Punizione di Macca al 95′ la cui traiettoria termina direttamente in porta dopo la deviazione di testa, decisiva, del capitano Monteagudo. Derby dalle mille emozioni alla Nuovarredo Arena: Monopoli in vantaggio con Sosa che sovrasta Dutu concretizzando al meglio il perfetto assist di Viteritti, poi nel finale dapprima lo 0-2 di Tommasini annullato dal Var e successivamente il gol di Macca che, la tecnologia, ritiene valido. 1-1 il finale in un “pazzo” derby giocato dinanzi a un’ottima cornice di pubblico priva, però, dei supporters ospiti.

Domenica prossima, al Veneziani, biancoverdi con il vantaggio dei due risultati su tre, il Francavilla, invece, dovrà obbligatoriamente vincere per rimanere in Serie C.

