Taurino: “Monopoli, abbiamo sprecato una vittoria”

Rammaricato Roberto Taurino, tecnico del Monopoli, al triplice fischio del derby della Nuovarredo Arena. “Dopo una partita del genere – dichiara – ci dobbiamo soltanto mangiare le mani. Assurdo non aver vinto una sfida così, non ci sono parole: dispiace tantissimo soprattutto per i ragazzi che stanno dando l’anima per centrare questo obiettivo. Dipende ancora da noi, ma giocare con un gol di vantaggio domenica prossima sarebbe stato diverso”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author